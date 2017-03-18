Несколько десятков человек в Петербурге отпраздновали с ЕР присоединение Крыма

В Петербурге состоялась акция, приуроченная к третьей годовщине присоединения Крыма и Севастополя. Об этом сообщает группа «Вконтакте» муниципального образования «Екатерингофский».

Согласно данным группы, в праздничном митинге на Пионерской площади приняли участие вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев и глава МО «Екатерингофский» Олег Смакотин.

Судя по фото, опубликованным в группе, на акции присутствовало от 50 до 100 человек.

Еще одна акция состоялась сегодня в честь присоединения Крыма на Марсовом поле. Пять человек из движения «НОД» с георгиевскими флагами поздравляли с праздником идущих с многотысячного градозащитного митинга горожан.

Напомним, что 16 марта 2014 года на полуострове Крым в присутствии военных был проведен референдум, 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии Республики Крым и города с особым статусом Севастополя в состав Российской Федерации.