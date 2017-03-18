В Купчино митинговали сотни гаражников

В парке Интернационалистов состоялся митинг против сноса гаражей на Малой Бухарестской улице. Как сообщили «Фонтанке» его участники, митинг собрал порядка 500 участников.

Перед собравшимися выступили члены инициативной группы гаражного кооператива ПО-З Фикрет Ализаде и Виталий Вицина, депутат Оксана Дмитриева и ее помощник Павел Швец, председатель Санкт-Петербургского областного общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Также слово попросил глава «Народного собора» Анатолий Артюх, который заявил собравшимся, что из-за него в городе не проходят ЛГБТ-митинги и призвал отказаться от помощи оппозиционных депутатов, пообещав разобраться с проблемой самостоятельно. Гаражники освистали Артюха.

Напомним, на заседании ЗакСа 15 марта Оксана Дмитриева предлагала своим коллегам направить запрос губернатору, обращая внимание на нормативные пробелы. По словам депутата, на данный момент в городе сформирована практика, исходя из которой земельный участок, занятый коллективной автостоянкой, продается застройщику, а договор аренды не расторгается. Как утверждает депутат, юридически это позволяет отказаться от обязательств города по выплате компенсаций за снос гаражей. Тем не менее, «Единая Россия» отказалась поддерживать гаражников, не проголосовав за запрос.