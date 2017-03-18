Полтавченко съездил к патриарху

Георгий Полтавченко принял участие в заседании президиума Общества русской словесности. Как сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси, оно состоялось 17 марта в палатах Храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.

Отметим, что, по сообщениям СМИ, патриарх предложил ввести единые учебники по русскому языку, истории и литературе для всех школ. Как отреагировал на это предложение петербургский губернатор, неизвестно: никаких официальных заявлений или выступлений его на этом мероприятии не было, судя по открытым источникам.

Тем не менее, фотографы зафиксировали петербургского губернатора общающимся с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. Ранее именно он был одним из публичных и официальных спикеров, комментирующих прессе передачу Исаакиевского собора РПЦ.

Отметим также, что участие губернатора Петербурга в заседании в Патриарших палатах проходило накануне градозащитного митинга в Северной столице. На него 18 марта вышли, по разным оценкам, от двух до десяти тысяч человек.

