«Кресты-2» рождены, чтоб воровскую сказку сделать былью

Ночной заход ФСБ в особняк к генподрядчику «Крестов-2» Кудрину - следствие убийства подполковника УФСИН Чернова. Так древняя легенда о замурованном в «Крестах» архитекторе приобрела новый смысл.

Утром 18 марта крупный бизнесмен Виктор Кудрин не улетел из Пулково в Хельсинки. К полуночи 17 марта его притормозили оперативники отдела «М» регионального ФСБ. В шикарном особняке в Юкках провели обыск, перерыли весь офис компании «ГСК» на Петроградке, а к утру завели владельца генподрядчика строительства «Новых Крестов» в камеру на Захарьевской улице. «Фонтанка» ранее говорила о нехватке для завершения объекта миллиарда, а Следственный комитет Петербурга начал с растраты в 56 миллионов рублей. Но если речь идет о тюрьме, то без страшной сказки не обойтись.

По древней легенде, в «Крестах» не 999 камер, а тысяча. Просто в одной, сокрытой от всех, злым царем замурован архитектор ныне самой знаменитой и самой большой в Европе тюрьмы. Через сутки туда оправят главного строителя «Новых Крестов» (а их задумал еще в апреле 2000 года тогда и. о. президента России Владимир Путин).

Теперь быль: по информации «Фонтанки», к обеду 17 марта постоянно созванивались руководитель отдела «М» регионального УФСБ полковник Михаил Дубрава и начальник Управления собственной безопасности ГУ ФСИН России полковник Олег Чирсков. Они были убеждены, что если утром 18 марта владелец компании «Государственная строительная корпорация» Виктор Кудрин, являющийся генподрядчиком строительства новой тюрьмы в Колпино, улетит в Хельсинки, то они его больше не увидят. По оперданным Госбезопасности, Кудрин распродал активы, перевез семью в США и собирался к ним. Более того, с их точки зрения, он пытался запутывать следы, заказав билеты из Хельсинки в Италию. Но это все секретные игры.

Явным стал итог этих производственных обсуждений. Часам к четырем дня 17 марта Следственный комитет Петербурга возбудил в отношении Кудрина уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ – «Растрата или присвоение в организованной группе в особо крупном размере». Ущерб насчитали в 56 миллионов, а схему привели типичную – подписание актов при невыполненных работах.

К полуночи к нему пришли с обыском в особняк на улице Зеленой поселка Юкки (убранство которого мы сможете оценить здесь). В это же время на шестой этаж бизнес-центра «Атрио» на Петроградской набережной, 22, где расположен офис «ГСК», также зашли оперативники ФСБ, но уже с сотрудниками УСБ УФСИН. К раннему утру 18 марта Виктор Кудрин был задержан на двое суток и доставлен в Межрайонный изолятор временного содержания на Захарьевской.

Сейчас подозреваемый скучает, можно сказать, за стенкой внутренней тюрьмы ФСБ, которая, как известно, находится в том же здании, где сидит под арестом как соучастник убийства заместитель начальника УФСИН по капитальному строительству, полковник Мойсеенко. И, по всей видимости, полковник, не желая провести всю жизнь за колючкой, заговорил про отношения с Кудриным.

До убийства подполковника Чернова ГСК и петербургский УФСИН официально обсуждали два спорных момента. Сначала аудиторы ФСИН выявили нарушений на сумму 425 млн рублей. Хотя недочеты носили скорее формальный характер: по некоторым строящимся объектам СИЗО были превышены лимиты авансов, выданных генподрядчику.

Второй спор дошел до арбитражного суда Санкт-Петербурга. Осенью 2016 года УФСИН с формулировкой «неосновательное обогащение по контракту» подало иск о взыскании с ГСК именно 1,3 млрд рублей. Идет ли речь о тех самых деньгах, которые так и не были подтверждены актами выполненных работ, неизвестно.

Но именно погибший 34-летний подполковник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Николай Чернов, в которого 2 марта на Колпинском шоссе убийца выпустил девять пуль, разбирался с потерявшимся миллиардом. Дурной сенсацией стал и последовавший за этим арест заместителя начальника УФСИН по капитальному строительству, полковника Мойсеенко, обвиненного в подстрекательстве к убийству.

«Непосредственно Чернов отказался подтверждать подрядчику работы на 300 миллионов рублей. Как были освоены еще 900 миллионов – вопрос», – говорит осведомленный собеседник «Фонтанки».

Глава «Петроинвеста» (генсубподрядчик строительства «Крестов-2») Руслан Хамхоков, последние два года конфликтующий с Кудриным, сегодня подтвердил «Фонтанке», что на завершение стройки не хватает именно таких сумм: «Еще необходимо выполнить строительно-монтажных работ на 1,2-1,5 млрд рублей».

ГСК и «Петроинвест» строят самое большое СИЗО в Европе с 2007 года. Как сообщала «Фонтанка», получить контракт Кудрину тогда помог глава «Петроинвеста» Руслан Хамхоков. Генерал-лейтенант запаса в прошлом руководил Северо-Западным управлением "Спецстроя России" и имел большой опыт работы по заказам УФСИН. Хамхоков и стал главным субподрядчиком стройки, получив половину от суммы контракта, но партнерские отношения быстро закончились. Сейчас застройщики новых «Крестов» банкротят друг друга в арбитраже Санкт-Петербурга.

Что касается личности самого Виктора Кудрина, то он вошел в строительный бизнес еще в 1993 году, создав компанию «ГСК». Так, в 1994 году «ГСК» вышло на дорожный бизнес, перекладывая трамвайные рельсы на Литейном проспекте. После чего Виктор Кудрин даже проработал полгода на посту зампредседателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Смольного. Но характер у Кудрина мало подходит для карьеры на госслужбе. Он профессионально занимался рукопашным боем, уважает «железо» в залах, увлекается мотокроссом и находит еще время на йогу. Огромного роста, такой же силы. Так что, если в 90-е это было конкурентным преимуществом, и Кудрин легко встречался со всюду сующейся братвой, то после это затруднило общение даже с компаньонами. В результате, Александр Бобков вышел из бизнеса Кудрина.

Подчеркнем: За 23 года его компания получила десятки многомиллиардных подрядов. По примерным подсчетам, ГСК освоила более 30 млрд рублей только на таких знаковых объектах, как реконструкция Константиновского дворца, строительство второй сцены Мариинки, строительство ЗСД и «Крестов-2».

В повестку ГСК попала во время возведения второй сцены Мариинского театра. В 2012 году Счетная палата РФ сообщила о нарушениях использования средств федерального бюджета на 290 миллионов рублей. Позже ГСК полностью отбилась от обвинений и обосновала затраты.

По данным системы СПАРК, учредитель ГСК (100 процентов) – Виктор Кудрин. По итогам 2015 года выручка компании превысила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль – 9,8 млн рублей. В марте 2016 года акционерное общество уведомило о реорганизации в АО «Новые технологии». Единственным учредителем новой структуры также стал Виктор Кудрин.

Собеседники «Фонтанки» объективно отзываются о сегодняшнем ньюсмейкере. Они говорят, что его можно уважать за смелость, за заряженность на победу, но легко и поссориться с высокомерным, чрезмерно честолюбивым и высоко несущим подбородок. Говорят, что появление оперативников ФСБ в его загородном пространстве стало если не шоком, то ударом ниже пояса. Очень важно и то, что персоны такой закалки, как правило, закрываются статьей 51, дающей право помолчать и привести мысли в порядок. Кудрин же этого не сделал.

По информации нашего издания, тому две причины: данные, полученные от арестованного полковника Мойсеенко, с которым Кудрин проработал много лет, и тайник, обнаруженный в диване его офиса на Петроградской. Из этой мягкой мебели контрразведка и вынула документы, от которых трудно отказаться фигурантам этого дела (любопытно, что к дивану люди в штатском подошли сразу при начале обыска).

Воскресным днем 19 марта 50-летнего Виктора Кудрина повезут в суд с ходатайством об аресте. Как журналисту пояснили в Управлении ФСИН по Петербургу и Ленобласти, «в любом случае его поместим в «Кресты»».

– Чтоб прочувствовал, как сидеть в разваливающейся тюрьме, где полно проблем, начиная с горячей воды, – без злости, но уверенно сказал собеседник.

Если интересна судьба «Новых Крестов» на 4 тысячи мест, то вряд ли они будут сданы в 2017 году. «Кресты-2» – это 67 объектов. А их смета, как недавно заявлял «Фонтанке» глава УФСН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко, больше ни на рубль не увеличится.

Евгений Вышенков, Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"