МВД проверит информацию о принуждении дальнобойщиков к протестам против «Платона»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ведомство поступило заявление о принуждении водителей большегрузных автомобилей к протестам против системы взимания платы «Платон».

«МВД России обеспечит объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления, по результатам которого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, в феврале правительство распорядилось увеличить с 15 апреля 2017 года тарифы в системе «Платон» до 3,06 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе. Ранее планы повысить расценки «Платона» критиковали ретейлеры, перевозчики и Счетная палата, где призывали сначала повысить эффективность контроля взимания платы и добиться прироста числа пользователей.