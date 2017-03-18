США и Китай договорились вместе противостоять ядерной программе КНДР

США и Китай решили вместе противостоять угрозе, которую представляет собой ядерная программа КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Reuters.

По его словам, он и глава МИД КНР Ван и договорились вместе работать над тем, чтобы убедить Северную Корею «скорректировать курс и отойти от развития ядерного оружия».

В свою очередь, Ван И заявил, что необходимо стараться решить северокорейскую проблему дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что глава госдепа Рекс Тиллерсон впервые после вступления в должность заявил о возможности нанесения военного удара по Северной Корее, если исходящая от нее опасность достигнет критического уровня. Заявление было сделано в ходе визита в Южную Корею.

