Порошенко подарили путеводитель по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко получил в подарок книгу «Путеводитель по Крыму» от неизвестных дарителей в 2016 году, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ администрации украинского лидера.

Отмечается, что всего на имя Порошенко поступили и были переданы в фонд президентов Украины в 2016 году 282 подарка. Президенту подарили, в том числе, икону «Николай Чудотворец» от президента конгресса украинцев и два собственных портрета из камня от Росса Ларкина из Канады.

Среди полученных главой государства подарков — вязаные шерстяные носки, две вышиванки и книга «Приворотное зелье».

От отечественных заводов глава государства получил в подарок макеты БМП, танков, ракет, лопастей турбины, самолетов АН-74, буксира «Нибулон».

