Очередь на Айвазовского в Корпус Бенуа растянулась на 2,5 часа

Поклонники творчества Айвазовского сообщают, что очередь из желающих посмотреть картины художника-мариниста растянулась от Корпуса Бенуа до входа в дирекцию Русского музея на площади Искусств. Примерное время ожидания в очереди — 2,5 часа.

Напомним, в Корпусе Бенуа Русского музея последние выходные проходит выставка работ Ивана Айвазовского. Экспозиция заняла оба крыла, вместив 250 работ — живопись, гравюру и прикладные произведения, а также личные вещи художника. Подробнее о выставке можно прочесть на «Афише+».