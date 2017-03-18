На Марсовом поле не дали поднять квадрокоптер

По официальным данным, на Марсовом поле на градозащитном митинге присутствовали две тысячи человек. Об этом сообщили «Фонтанке» в Смольном, сославшись на данные полиции.

Собеседники «Фонтанки» отметили, что штрафовать организаторов согласованного с властями митинга, который предполагал участие лишь 200 человек, не будут: во время акции не было зафиксировано нарушений общественного порядка. Однако в полицию был доставлен один человек. Как рассказали чиновники, он пытался запустить квадрокоптер, не имея специального разрешения.

На данный момент он доставлен в 78-й отдел полиции.

Добавим, в пресс-службе ГУ МВД по городу «Фонтанке» подтвердили, что митинг прошел без нарушений.

Напомним, организаторы митинга полагают, что в центре Петербурга собралось не менее 10 тысяч человек, «Фонтанка» насчитала около 3 тысяч человек. Митингующие собирались, чтобы выступить против передачи Исаакиевского собора РПЦ, застройки Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки. Подробный фоторепортаж смотрите здесь.