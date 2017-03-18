«Книжные аллеи» уедут в Ялту

С 5 по 12 июня в Ялте пройдет книжный фестиваль в рамках петербургского проекта «Книжные аллеи». К такой договоренности пришли сегодня глава ялтинской администрации Андрей Ростенко и председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев, сообщает «Крыминформ».



Представляя проект «Книжные аллеи», который реализуется в Петербурге уже в течение двух лет, Серезлеев отметил, что с помощью этой выставки-ярмарки удастся повысить культурную привлекательность Крыма и развить интерес публики к чтению качественной литературы. Кроме того, петербургский чиновник заявил, что «Книжные аллеи» смогут увеличить поток туристов в Крым и привлечь инвесторов.



С петербургским проектом смогут познакомиться не только жители и гости Ялты: «Книжные аллеи» побывают и в других городах Крыма. В перспективе фестиваль будет проведен во Франции, Италии, Индии.