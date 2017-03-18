Организаторы митинга: на Марсово поле пришли около 10 тысяч

На Марсовом поле закончился градозащитный митинг. Как ранее сообщала «Фонтанка», на него пришли более 3 тысяч горожан. Организаторы митинга располагают другой информацией – по словам Андрея Пивоварова, защищать Петербург вышли 10 тысяч человек.

Отметим, что митинг завершился резолюцией: организаторы потребовали сохранить статус Исаакиевского собора, отказаться от идеи объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки, отставки директора Публичной библиотеки Александра Вислого, главы Пулковской обсерватории Назара Ихсанова и ректора Государственного гидрометеорологического университета (Гидромет) Валерия Михеева. Кроме того, организаторы потребовали честных выборов.

Градозащитный митинг, согласованный с городскими властями, начался сегодня в 14 часов. Подробный фоторепортаж смотрите здесь.