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18.03.2017 16:38

Норвежского лыжника на марафоне сбил снегоход

Норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю сбил снегоход во время марафонской гонки «Биркебейнерреннет» в Норвегии.

Инцидент произошел на 33-м километре 54-километровой трассы. 32-летний спортсмен избежал серьезных травм и сумел продолжить гонку, став ее победителем, пишет «Лента.ру».

Сундбю рассказал, что в столкновении пострадал только инвентарь — он сломал палку. Виновным в произошедшем назван водитель снегохода (на снегоходах возят операторов, снимающих гонку. — Прим. ред.).

Отмечается, что лыжника сильно разозлил данный эпизод, и после падения он громко выругался.

Сундбю — двукратный чемпион мира (2011, 2017), серебряный призер Олимпиады в Ванкувере в эстафете и обладатель бронзовой медали Игр в Сочи в скиатлоне.

 

Источник: "Лента.ру"


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