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18.03.2017 15:43

Правительство одобрило общественные обсуждения градостроительных проектов в Интернете

Правительство одобрило и приняло решение внести в Госдуму законопроект о переходе от процедуры публичных слушаний по градостроительным объектам к процедуре общественных обсуждений, в том числе в Интернете. Такое решение было принято на заседании от 13 марта, сообщило сегодня правительство.

«Таким образом, уровень информирования граждан о градостроительном проекте значительно повысится, и участие в общественных обсуждениях станет максимально удобным для жителей», — сообщила пресс-служба правительства.

Принятие законопроекта, рассчитывают в правительстве, расширит способы влияния граждан на принятие градостроительных решений, позволит привлечь к проведению общественных обсуждений максимальное число граждан с минимальными затратами времени и материальных ресурсов. «Это позволит принимать более сбалансированные управленческие решения», — указывают в правительстве.
 

Источник: RNS


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