Турецкая полиция нашла открытый на имя убийцы посла Карлова банковский счет

Турецкие правоохранительные органы обнаружили банковский счет на имя Мевлюта Мерта Алтынташа — убийцы российского посла Андрея Карлова. По информации газеты Haberturk, он был открыт через несколько часов после преступления, передает ТАСС.

Счет появился в одном из турецких банков, заведен он был с помощью мобильного. Номер телефона установлен, его владелец — пастух — задержан.

Давая показания, он заявил, что сообщил банку данные удостоверения личности Алтынташа (фотография документа была в интернете). Следствие полагает, что счет был открыт с целью мошенничества, но продолжает изучать все проведенные через него операции. Сотрудники ищут связи с исполнителем и организатором нападения на посла.

Haberturk также указывает, что новая информация по делу Карлова была передана российским следователям.

62-летний посол погиб 19 декабря. Ему выстрелили в спину во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — вскоре после атаки был ликвидирован силовиками. Сообщалось, что в ходе обысков у убийцы нашли книги о террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), джихаде и гюленистах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК РФ – «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.