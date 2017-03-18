В аварии со сбежавшим водителем возле Корабселек пострадал ребёнок

Авария произошла в 11:30 сегодня, 18 марта, на восьмом километре дороги Юкки – Кузьмолово в Ленобласти, рядом с деревней Корабсельки. По предварительным данным, неустановленный водитель внедорожника Mitsubishi L200 при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в легковой Kia. По словам очевидцев, водитель внедорожника сбежал.

В результате ДТП в Kia тяжелые ранения получил 70-летний водитель, травмы средней тяжести 68-летняя пассажирка и 6-летний мальчик.

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