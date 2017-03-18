Еще
16:11 18.03.2017
Пришлите свою новость!
16:00
«Книжные аллеи» уедут в Ялту
15:53
Организаторы митинга: на Марсово поле пришли около 10 тысяч
15:43
Правительство одобрило общественные обсуждения градостроительных проектов в Интернете
15:34
Фото: убранство особняка, где ФСБ провела обыск по «Новым Крестам»
15:30
На Приморском проспекте на стройке полыхала бытовка
15:23
Турецкая полиция нашла открытый на имя убийцы посла Карлова банковский счет
15:08
В аварии со сбежавшим водителем возле Корабселек пострадал ребёнок
15:01
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
14:54
На Салова проливают тлеющие очаги
14:52
Митинг на Марсовом поле собрал тысячи горожан
14:38
По факту поджога похоронного магазина в Сланцах возбуждено уголовное дело
14:28
Иван Краско: А не станет ли РПЦ музейным экспонатом?
14:22
В Невском районе прошел флешмоб против строительства ВСД
14:17
ГИП-ТРИП № 2: Лучшее видео «Фонтанки» за неделю
14:15
На Васильевском острове на петербурженку упал дорожный знак
14:06
На Марсовом поле собралось не менее полутысячи человек
14:02
Контр-адмирал заявил, что на подлодках ВМФ России женщины служить не будут
13:49
Соцсети отреагировали шутками на то, как Меркель посмотрела на дочь Трампа
13:34
На теле экс-менеджера «Роскосмоса» обнаружены ножевые ранения
13:32
Водителя автобуса, перевернувшегося по пути в Лаппеенранту, оставили под домашним арестом
13:26
Парижский аэропорт Орли приостановил авиасообщение после нападения на военных
13:19
В «Игре престолов» драконов увеличат до размеров Boeing 747
13:12
Обвиненный во взломе Yahoo россиянин оказался сотрудником «Ренессанс Капитала»
13:06
На Сизова налетчик ударил кассиршу по лицу и забрал всю выручку
12:59
СМИ: На ремонте судов Северного флота похитили более 1 млрд рублей
12:49
На набережной Фонтанки дымил забытый микроавтобус
12:45
«Архыз»: Медведев был на курорте раньше, чем «заболел»
12:39
Финских производителей продуктов призывают активнее экспортировать в Россию
12:28
Петербуржец «стрельнул» сигарету с перцовым баллончиком
12:18
Беспечный гражданин Швейцарии чуть не лишился велосипеда в Севастополе
12:11
К тушению пожара на Салова привлекли свыше 200 пожарных
12:03
Магазин МТС в Кудрово ограбили второй раз за квартал
11:54
Сотни автомобилистов стоят на границе в сторону Финляндии
11:45
В Петербурге нашлась 39-летняя бабушка, «забывшая» внучку на Танкиста Хруститского
11:34
Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов умер в СИЗО
11:28
CNN узнал о желании украинских прокуроров допросить бывшего соратника Трампа
11:19
Пьяные автоледи и мотоциклист снова попались гаишникам
11:11
На Королева сотрудники АЗС «наказали» «Фольксваген»
11:02
На проспекте Обуховской Обороны мужчина упал из окна и выжил
10:50
Автоледи устроила ДТП у Генконсульства США в Петербурге
10:49
На старой ферме под Сланцами хранились мины, патроны и гранаты
10:43
Пожар на Салова тушат 165 человек
10:38
Reuters рассказал о покупках «российской элитой» жилья в зданиях Трампа
10:28
МИД подарил крымчанам песню в честь годовщины присоединения к России
10:24
В ДТП на «Нарве» погибли водители двух грузовиков
10:18
Мокрый снег с дождем придет в Петербург
10:12
После пожара рядом с территорией Выборгской ТЭЦ нашли тело
10:09
В Петербурге ФСБ задержала владельца генподрядчика Новых Крестов, главу ГСК Виктора Кудрина
09:39
Пожар на Салова тушат по четвёртому номеру
09:21
Очевидцы: У «Волковской» горят склады
01:49
В театре Эстрады представят спектакль про Рикки-Тикки-Тави
01:29
Историю Ромео и Джульетты расскажут на языке пластики
00:50
У секретной службы США украли ноутбук с данными по делу Клинтон
00:45
Видео: поджог ритуальной конторы в Сланцах, где погибла продавщица
00:35
В России предложили переводить на бюджет родивших ребёнка студенток
00:24
Зацеперов в России подвели под уголовную ответственность
00:08
За вечер в ресторане Петербурга следователь рассчитался повесткой на допрос
17/03
Пилот в аэропорту Симферополя намеренно выехал за пределы ВПП
17/03
В Польше вынесли приговор футбольным фанатам за нападение на россиян во время Евро-2012
17/03
Силуанов рассчитывает на возвращение инвестиционного рейтинга России
17/03
Президент «Укртрансгаза» отправлен в отставку
17/03
Мировые цены на нефть растут
17/03
На Лиговском в ДТП погибла девушка
17/03
В Минэнерго заявили о невозможности полностью газифицировать Россию
17/03
На реке Сясь взрывали лёд
17/03
При пожаре на Тельмана погибли трое взрослых и ребёнок
17/03
Крупнейшие банки России не фиксируют массовую компрометацию карт
17/03
На Брянцева с 22-го этажа упал мужчина
17/03
S&P улучшило прогноз рейтинга России до позитивного
17/03
Смольный объявил пять конкурсов на ремонт трамвайных путей на 86 млн рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
18.03.2017 14:54
0 Комментариев

На Салова проливают тлеющие очаги

Пожарные ликвидировали открытый огонь на складе во Фрунзенском районе Петербурга. На тушение сильного пожара в непосредственной близости от жилых домов ушло порядка четырех часов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, открытое горение в доме 26б по улице Салова ликвидировали в 12:45 в субботу, 18 марта. Спасателям осталось пролить сто квадратных метров тлеющих завалов и разобрать горевшие конструкции. По данным ведомства, люди не пострадали.

Напомним, в субботу утром густые клубы черного дыма неподалеку от станции метро «Волковская» заметили петербуржцы в разных районах города. В девять утра на место ЧП на улице Салова прибыли первые пожарные расчеты. Примыкающий к административному зданию на территории ООО «Петербургская топливная компания» склад горел уже больше десяти минут, огонь распространился на большую площадь, и пожару сразу присвоили второй из пяти номер сложности.

На месте работали 75 спасателей, но остановить огонь не удавалось: горело уже 400 квадратов помещения. Всего площадь здания – 1200 квадратных метров. Через четверть часа ранг сложности повысили сразу до четвертого номера.  К месту пожара направили дополнительные расчеты и химико-радиометрическую лабораторию, чтобы проверить воздух на наличие вредных веществ.

В 10 часов утра 165 спасателей смогли остановить дальнейшее распространение огня, который охватил уже тысячу квадратных метров.  Дальше пожар тушили уже по третьему номеру, через пятьдесят минут его снизили до второго, еще через сорок пять — до первого. К этому времени на месте работали уже 205 человек и 41 пожарный расчет.

Жители района в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» уточняют, что горит дом 23 на улице Салова.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Приморском проспекте на стройке полыхала бытовка
В аварии со сбежавшим водителем возле Корабселек пострадал ребёнок
На Салова проливают тлеющие очаги
По факту поджога похоронного магазина в Сланцах возбуждено уголовное дело
На Васильевском острове на петербурженку упал дорожный знак
На теле экс-менеджера «Роскосмоса» обнаружены ножевые ранения
Водителя автобуса, перевернувшегося по пути в Лаппеенранту, оставили под домашним арестом
Парижский аэропорт Орли приостановил авиасообщение после нападения на военных
На Сизова налетчик ударил кассиршу по лицу и забрал всю выручку
СМИ: На ремонте судов Северного флота похитили более 1 млрд рублей
Убийство c диагнозом
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митинг на Марсовом поле собрал тысячи горожан

Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки

ГИП-ТРИП № 2: Лучшее видео «Фонтанки» за неделю

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

Пожар на Салова тушат по четвёртому номеру

Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение

Венера Галеева

Портфель Юры Капустина, потерянный 77 лет назад, можно увидеть в Купчино

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.