На Салова проливают тлеющие очаги

Пожарные ликвидировали открытый огонь на складе во Фрунзенском районе Петербурга. На тушение сильного пожара в непосредственной близости от жилых домов ушло порядка четырех часов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, открытое горение в доме 26б по улице Салова ликвидировали в 12:45 в субботу, 18 марта. Спасателям осталось пролить сто квадратных метров тлеющих завалов и разобрать горевшие конструкции. По данным ведомства, люди не пострадали.

Напомним, в субботу утром густые клубы черного дыма неподалеку от станции метро «Волковская» заметили петербуржцы в разных районах города. В девять утра на место ЧП на улице Салова прибыли первые пожарные расчеты. Примыкающий к административному зданию на территории ООО «Петербургская топливная компания» склад горел уже больше десяти минут, огонь распространился на большую площадь, и пожару сразу присвоили второй из пяти номер сложности.

На месте работали 75 спасателей, но остановить огонь не удавалось: горело уже 400 квадратов помещения. Всего площадь здания – 1200 квадратных метров. Через четверть часа ранг сложности повысили сразу до четвертого номера. К месту пожара направили дополнительные расчеты и химико-радиометрическую лабораторию, чтобы проверить воздух на наличие вредных веществ.

В 10 часов утра 165 спасателей смогли остановить дальнейшее распространение огня, который охватил уже тысячу квадратных метров. Дальше пожар тушили уже по третьему номеру, через пятьдесят минут его снизили до второго, еще через сорок пять — до первого. К этому времени на месте работали уже 205 человек и 41 пожарный расчет.

Жители района в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» уточняют, что горит дом 23 на улице Салова.