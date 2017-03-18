Митинг на Марсовом поле собрал тысячи горожан
На данный момент со сцены выступили Юрий Мамин, Лев Лурье, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский, Михаил Амосов и Иван Краско.
Отметим, петербуржцы на градозащитном митинге выступают против передачи Исаакиевского собора РПЦ, застройки Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки.
Сняла панораму. Несколько тысяч человек. pic.twitter.com/dIXwqARUO0— Ксения Клочкова (@bullbullredhag) 18 марта 2017 г.
Напомним, распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилось в конце прошлого года, 30 декабря 2016 года. Заявления губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о том, что вопрос о передаче петербургского музея решен, вызвало неоднозначную реакцию среди горожан. Общество разделилось на противников и сторонников передачи Исаакиевского собора. Первая акция протеста на Марсовом поле прошла 28 января.