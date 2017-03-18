По факту поджога похоронного магазина в Сланцах возбуждено уголовное дело

Вечером 17 марта полицейским следствием Сланцевского УМВД было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту поджога магазина похоронной атрибутики на улице Кирова в Сланцах Ленобласти.

Следствием поджога стала смерть 58-летней продавщицы Татьяны Овлаховской. Предположительно, она была заперта в туалете поджигателями. Сегодня стало известно, что уже в скорой женщина впала в кому и скончалась.

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