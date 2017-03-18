Иван Краско: А не станет ли РПЦ музейным экспонатом?

На градозащитном митинге на Марсовом поле 18 марта выступил народный артист России Иван Краско.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в ходе выступления он обратился к патриарху Кириллу. «Хотел бы обратиться к патриарху, не опасается ли он, что в связи с тем, что реформаторы от церкви берут под своё крыло музейный объект Исаакий, музейным экспонатом может стать и сама церковь?» – заявил Краско со сцены. Артист добавил, что все чаще ему не хочется ходить в церковь, так как клирики пользуются устаревшими догмами.

Краско также сообщил, что власти все чаще стали «вести себя отрицательно». Пришедших на Марсово поле он назвал интеллектуалами и добавил, что пригласил на митинг свою юную супругу, но она ответила: «Папа, мне бы ваши заботы».

Напомним, на Марсовом поле проходит градозащитный митинг, на котором собралось не менее полутысячи человек. Мероприятие согласовано в формате митинга и рассчитано на 200 человек. Участники выступают против идеи передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ.