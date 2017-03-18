Иван Краско: А не станет ли РПЦ музейным экспонатом?
На градозащитном митинге на Марсовом поле 18 марта выступил народный артист России Иван Краско.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в ходе выступления он обратился к патриарху Кириллу. «Хотел бы обратиться к патриарху, не опасается ли он, что в связи с тем, что реформаторы от церкви берут под своё крыло музейный объект Исаакий, музейным экспонатом может стать и сама церковь?» – заявил Краско со сцены. Артист добавил, что все чаще ему не хочется ходить в церковь, так как клирики пользуются устаревшими догмами.
Краско также сообщил, что власти все чаще стали «вести себя отрицательно». Пришедших на Марсово поле он назвал интеллектуалами и добавил, что пригласил на митинг свою юную супругу, но она ответила: «Папа, мне бы ваши заботы».
Напомним, на Марсовом поле проходит градозащитный митинг, на котором собралось не менее полутысячи человек. Мероприятие согласовано в формате митинга и рассчитано на 200 человек. Участники выступают против идеи передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ.
Ранее, 10 января, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решен. Это вызвало неоднозначную реакцию: общество разделилось на сторонников и противников переезда музея и передачи храма РПЦ. Оппозиция подала в суд с целью оспорить опубликованные Смольным распоряжения о плане-передаче храма. Однако пока все иски проиграны. Депутаты Борис Вишневский, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Оксана Дмитриева и Алексей Ковалев проводили уже трижды акции против передачи: народный сход на Исаакиевской площади, митинг на Марсовом поле и протестный хоровод вокруг собора.
Правозащитник Динар Идрисов с группой активистов провел дважды пикеты в здании музея-храма, после чего депутаты «Единой России» заявили об оскорблении чувств верующих. Сторонники передачи проводили несколько малочисленных акций-пикетов, после чего в РПЦ приняли решение провести два крестных хода вокруг храма. На них после рассылки циркуляра по всем приходам о необходимости явиться пришло несколько тысяч человек.