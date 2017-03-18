На Приморском проспекте на стройке полыхала бытовка
В Приморском районе Петербурга помощь пожарных в субботу потребовалась на строительной площадке нового жилкомплекса.
Вырывавшиеся из-за строительного забора языки пламени увидели проезжающие автомобилисты.
Как заметили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в районе часа дня 18 марта пожар на строительной площадке по адресу: Приморский проспект, 46, полыхал вовсю.
По предварительной информации, из-за проводки загорелась бытовка у недостроенного комплекса.