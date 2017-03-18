Водителя автобуса, перевернувшегося по пути в Лаппеенранту, оставили под домашним арестом

Водитель туристического автобуса, утром 16 марта попавший в ДТП у границы с Финляндией, не будет ждать окончания расследования уголовного дела под стражей. Напомним, авария унесла жизни трех человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 18 марта суд отклонил ходатайство о заключении под стражу 56-летнего водителя частного автобуса «Ютонг» и ограничил его свободу домашним арестом.

Напомним, что 16 марта около 9 утра на 16-м километре дороги Выборг – Брусничное туристический автобус, на котором в Финляндию ехали сотрудники ГУП «Водоканал» с семьями, попал в аварию. Три человека погибли, двадцать пассажиров пострадали. О причинах аварии читайте в материале на "Фонтанке".