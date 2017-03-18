В «Игре престолов» драконов увеличат до размеров Boeing 747

Драконы в седьмом сезоне сериала «Игра престолов» будут размером с самолет Boeing 747.

По сюжету, Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) реализовывает свою мечту и отправляется через Узкое море в Вестерос в сопровождении армии и драконов. За время сериала сказочные чудовища существенно выросли, и теперь утверждается, что они станут еще больше, сообщает "Газета.ру".

«В этом году драконы размером с 747-й», – заявил один из режиссеров нового сезона, Мэтт Шекман. По его словам, самым крупным будет Дрогон.

Длина данной модели самолета составляет около 70 м, размах крыла – 64 м.

Ранее сообщалось, что названа самая дорогостоящая сцена убийства в «Игре престолов».

Напомним, новый сезон популярного телесериала «Игра престолов» – «Великая война здесь» – выйдет на экраны 16 июля 2017 года.