На теле экс-менеджера «Роскосмоса» обнаружены ножевые ранения

Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти бывшего исполнительного директора по контролю и качеству «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, передает РИА Новости.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, на теле Евдокимова были обнаружены ножевые ранения.

«На теле мужчины в области грудной клетки ножевые ранения. Следствие проводит проверку по данному факту», — сказала Иванова.

Ранее бывший исполнительный директор по контролю и качеству «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, был найден мертвым в камере СИЗО №5 в Москве. Экс-сотрудник космического агентства нанес ущерб государству на сумму не менее 300 млн руб.

