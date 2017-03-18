Парижский аэропорт Орли приостановил авиасообщение после нападения на военных
После нападения неизвестного мужчины на военный патруль в аэропорту Орли в Париже все авиасообщение в воздушной гавани было приостановлено, передает Associated Press.
В здании аэропорта проходит тотальная эвакуация, все рейсы перенаправлены в международный аэропорт Парижа – Шарль-де-Голль.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал и попытался отнять оружие у солдата в аэропорту Орли. В результате в сторону нападавшего был открыт огонь, он погиб на месте.
Источник: "Газета.ру"