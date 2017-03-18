На Сизова налетчик ударил кассиршу по лицу и забрал всю выручку

Полиция разыскивает злоумышленника, который 17 марта совершил разбойное нападение на магазин на проспекте Сизова в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестный вошел в помещение магазина по проспекту Сизова, ударил по лицу продавца-кассира, закрыл женщину в подсобном помещении. Из незакрытого кассового аппарата похитил 10 тысяч 500 рублей выручки.



В настоящее время сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК России (разбой).