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18.03.2017 12:59

СМИ: На ремонте судов Северного флота похитили более 1 млрд рублей

Во время ремонта судов Северного флота было похищено более 1 млрд рублей, сообщил ИА FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах Мурманской области.

«Более миллиарда (рублей) похищено, возбуждены и расследуются десятки уголовных дел», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все фигуранты уголовных дел связаны с центром судоремонта «Звездочка».

В октябре 2015 года источник FlashNord в управлении ФСБ по Северному флоту сообщил о расследовании уголовных дел по фактам хищения при ремонте судов СФ в Центре судоремонта «Звездочка». Ущерб, по предварительным данным, достигает 250 млн рублей. После этого сообщения пресс-служба ЦС «Звездочка» обвинила FlashNord в информационной атаке.

Позднее стало известно о восьми уголовных делах, связанных с мошенничеством при ремонте кораблей Северного флота. По первому делу ущерб составляет 43 млн рублей, по второму — 600 тыс. рублей, по третьему — 30 млн рублей, по четвертому — 4 млн рублей, по пятому — 50 млн рублей, по шестому — 33 млн рублей, по седьмому — 130 млн рублей, по восьмому — 50 млн рублей.


 

Источник: FlashNord


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