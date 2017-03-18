Еще
13:23 18.03.2017
Пришлите свою новость!
13:19
В «Игре престолов» драконов увеличат до размеров Boeing 747
13:12
Обвиненный во взломе Yahoo россиянин оказался сотрудником «Ренессанс Капитала»
13:06
На Сизова налетчик ударил кассиршу по лицу и забрал всю выручку
12:59
СМИ: На ремонте судов Северного флота похитили более 1 млрд рублей
12:49
На набережной Фонтанки дымил забытый микроавтобус
12:45
«Архыз»: Медведев был на курорте раньше, чем «заболел»
12:39
Финских производителей продуктов призывают активнее экспортировать в Россию
12:28
Петербуржец «стрельнул» сигарету с перцовым баллончиком
12:18
Беспечный гражданин Швейцарии чуть не лишился велосипеда в Севастополе
12:11
К тушению пожара на Салова привлекли свыше 200 пожарных
12:03
Магазин МТС в Кудрово ограбили второй раз за квартал
11:54
Сотни автомобилистов стоят на границе в сторону Финляндии
11:45
В Петербурге нашлась 39-летняя бабушка, «забывшая» внучку на Танкиста Хруститского
11:34
Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов умер в СИЗО
11:28
CNN узнал о желании украинских прокуроров допросить бывшего соратника Трампа
11:19
Пьяные автоледи и мотоциклист снова попались гаишникам
11:11
На Королева сотрудники АЗС «наказали» «Фольксваген»
11:02
На проспекте Обуховской Обороны мужчина упал из окна и выжил
10:50
Автоледи устроила ДТП у Генконсульства США в Петербурге
10:49
На старой ферме под Сланцами хранились мины, патроны и гранаты
10:43
Пожар на Салова тушат 165 человек
10:38
Reuters рассказал о покупках «российской элитой» жилья в зданиях Трампа
10:28
МИД подарил крымчанам песню в честь годовщины присоединения к России
10:24
В ДТП на «Нарве» погибли водители двух грузовиков
10:18
Мокрый снег с дождем придет в Петербург
10:12
После пожара рядом с территорией Выборгской ТЭЦ нашли тело
10:09
В Петербурге ФСБ задержала владельца генподрядчика Новых Крестов, главу ГСК Виктора Кудрина
09:39
Пожар на Салова тушат по четвёртому номеру
09:21
Очевидцы: У «Волковской» горят склады
01:49
В театре Эстрады представят спектакль про Рикки-Тикки-Тави
01:29
Историю Ромео и Джульетты расскажут на языке пластики
00:50
У секретной службы США украли ноутбук с данными по делу Клинтон
00:45
Видео: поджог ритуальной конторы в Сланцах, где погибла продавщица
00:35
В России предложили переводить на бюджет родивших ребёнка студенток
00:24
Зацеперов в России подвели под уголовную ответственность
00:08
За вечер в ресторане Петербурга следователь рассчитался повесткой на допрос
17/03
Пилот в аэропорту Симферополя намеренно выехал за пределы ВПП
17/03
В Польше вынесли приговор футбольным фанатам за нападение на россиян во время Евро-2012
17/03
Силуанов рассчитывает на возвращение инвестиционного рейтинга России
17/03
Президент «Укртрансгаза» отправлен в отставку
17/03
Мировые цены на нефть растут
17/03
На Лиговском в ДТП погибла девушка
17/03
В Минэнерго заявили о невозможности полностью газифицировать Россию
17/03
На реке Сясь взрывали лёд
17/03
При пожаре на Тельмана погибли трое взрослых и ребёнок
17/03
Крупнейшие банки России не фиксируют массовую компрометацию карт
17/03
На Брянцева с 22-го этажа упал мужчина
17/03
S&P улучшило прогноз рейтинга России до позитивного
17/03
Смольный объявил пять конкурсов на ремонт трамвайных путей на 86 млн рублей
17/03
Специалисты по видеофиксации голов осмотрели стадион на Крестовском
17/03
Следственный комитет занял “Порт” в центре Петербурга
17/03
Умер нобелевский лауреат по литературе Дерек Уолкотт
17/03
Смольный не смог обжаловать решение УФАС, принятое после статьи «Фонтанки»
17/03
Портфель Юры Капустина, потерянный 77 лет назад, можно увидеть в Купчино
17/03
Промышленное производство в Петербурге в феврале выросло на 1,3%
17/03
Минобрнауки предоставит льготы родившим студенткам
17/03
«Сталинку» у метро «Академическая» хотят снести ради высотки
17/03
Смольный закажет буклеты для гостей мундиаля на 3,4 млн рублей
17/03
Стрельба по ногам за отказ платить дань закончилась в Петербурге тремя арестами
17/03
Проект реставрации дворца в Баболовском парке подготовят за 17,6 млн рублей
17/03
“Фонтанка” за 60 секунд — 17 марта
17/03
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы
17/03
Судья КС выступил с особым мнением по делу о картине Брюллова
17/03
Ушаковский мост дождался ремонта, который продлится до конца года
17/03
На Тихорецком «Мицубиши» отправил «КИА» в трамвай
17/03
Захарова: Мы не собираемся обвинять США в убийстве мирных сирийцев
17/03
Додон привез Путину коллекционное вино
17/03
Петербургский фонд ОМС наградил лучшие клиники по итогам 2016 года
17/03
Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 1 апреля
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
18.03.2017 12:45
0 Комментариев

«Архыз»: Медведев был на курорте раньше, чем «заболел»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил горнолыжный курорт «Архыз» раньше, чем распространили соцсети фотографию. Пресс-секретарь управляющей компании туристско-рекреационного комплекса «Архыз» Тамара Бигаева подтвердила «Фонтанке», что фотография, которая появилась в соцсетях 16 марта, действительно, была сделана на курорте, но 10 марта 2017 года.

Напомним, фотография Дмитрия Медведева 16 марта появилась в Instagram-аккаунте кофейни, расположенной рядом с горнолыжным курортом «Архыз». Владелица  кафе сообщила, что в их заведении 10 марта пили кофе «Русиано» первые лица государства во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и заместителем председателя правительства РФ Александром Хлопониным. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на сообщение. Президент России Владимир Путин 14 марта заявил, что Дмитрий Медведев заболел гриппом.

«Мы приняли его (Д.А. Медведева. – ред.), как гостеприимные хозяева. Он был здесь с рабочим визитом. Это было 10 марта. А заболел он, очевидно, после посещения «Архыза», на следующий день или через день, мы не знаем», – заявили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа» (управляющая компания ВТРК «Архыз»).

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В «Игре престолов» драконов увеличат до размеров Boeing 747
«Архыз»: Медведев был на курорте раньше, чем «заболел»
Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Евдокимов умер в СИЗО
CNN узнал о желании украинских прокуроров допросить бывшего соратника Трампа
Reuters рассказал о покупках «российской элитой» жилья в зданиях Трампа
МИД подарил крымчанам песню в честь годовщины присоединения к России
В России предложили переводить на бюджет родивших ребёнка студенток
Зацеперов в России подвели под уголовную ответственность
В Минэнерго заявили о невозможности полностью газифицировать Россию
На реке Сясь взрывали лёд
Обиженные “Шалтаем”
Дать взятку, лишь бы чиновников - на Марс
Как выживает рынок роскоши в Петербурге
Как найти благотворителей для ДНР
Кому нужен закон Макарова
Дмитрий Пучков о «Красавице и чудовище»: Покажите мне брань, секс и наркотики
Биолог Александр Панчин: Мы все мутанты, но это не повод расстраиваться
Вопрос не решен
Из России в депутаты Финляндии
Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пожар на Салова тушат по четвёртому номеру

Итоги недели: Конфликт на дороге, Ливия и Евровидение

Венера Галеева

Портфель Юры Капустина, потерянный 77 лет назад, можно увидеть в Купчино

Бард Александр Городницкий.

Городницкий о марше в защиту Петербурга: Не дать растащить город!

скриншот с сайта instagram.com

Дмитрия Медведева, которого «не уберегли», нашли на курорте в Сочи

Ксения Клочкова

Больше 100 студентов "Мухи" вышли на акцию протеста после увольнения Кичеджи

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.