«Архыз»: Медведев был на курорте раньше, чем «заболел»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил горнолыжный курорт «Архыз» раньше, чем распространили соцсети фотографию. Пресс-секретарь управляющей компании туристско-рекреационного комплекса «Архыз» Тамара Бигаева подтвердила «Фонтанке», что фотография, которая появилась в соцсетях 16 марта, действительно, была сделана на курорте, но 10 марта 2017 года.

Напомним, фотография Дмитрия Медведева 16 марта появилась в Instagram-аккаунте кофейни, расположенной рядом с горнолыжным курортом «Архыз». Владелица кафе сообщила, что в их заведении 10 марта пили кофе «Русиано» первые лица государства во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и заместителем председателя правительства РФ Александром Хлопониным. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на сообщение. Президент России Владимир Путин 14 марта заявил, что Дмитрий Медведев заболел гриппом.

«Мы приняли его (Д.А. Медведева. – ред.), как гостеприимные хозяева. Он был здесь с рабочим визитом. Это было 10 марта. А заболел он, очевидно, после посещения «Архыза», на следующий день или через день, мы не знаем», – заявили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа» (управляющая компания ВТРК «Архыз»).