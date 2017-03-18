Петербуржец «стрельнул» сигарету с перцовым баллончиком

Рядом со станцией метро «Ломоносовская» разбойник с перцовым баллончиком отобрал у молодого человека электронную сигарету. Полицейские в кратчайшие сроки нашли подозреваемого и возбудили уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», днем 13 марта напротив дома 69а по улице Бабушкина на 18-летнего прохожего налетел неизвестный с газовым баллончиком. Деньги нападавшего не интересовали: он распылил баллончик, выхватил электронную сигарету и сбежал.

Обиженный молодой человек, видимо, смог какое-то время воздержаться от курения, но на четвертый день, 17 марта, все же обратился в полицию.

Сотрудники в тот же день задержали вероятного обидчика. Им оказался 15-летний подросток. Электронную сигарету у него нашли и вернули хозяину, а подросток теперь находится под подпиской о невыезде и проходит подозреваемым по делу о разбое.