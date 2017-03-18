В Невском районе прошел флешмоб против строительства ВСД

В Невском районе 18 марта прошла акция протеста против строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД). Ее организаторами стали жители ЖК «Ладожский парк», состоящего из 15 многоэтажек, в которых проживает около 15 тысяч человек.

Активисты назвали акцию флешмобом «Зеленые шарики». На улице Ворошилова, у дома 1, сегодня собралось около 500 человек. Протестующие выпустили в небо 2000 зеленых шаров. Еще более 1500 шариков горожане прикрепили к общим балконам. «Наша цель – не допустить строительства скоростной магистрали под окнами домов ЖК «Ладожский парк», – рассказала «Фонтанке» одна из организаторов флешмоба, Ольга.

Напомним, жители Невского района просят изменить предложенную Смольным трассировку ВСД. Магистраль с улицы Зольной свернет на улицы Ванеева, Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль улицы Хасанской с пробивкой до улицы Коллонтай. Больше всех пострадают жители улиц Ворошилова и Хасанской, где ВСД пройдет прямо под окнами жилых домов. По оценке горожан, расстояние от домов до трассы составит менее 100 метров.

Маршрут ВСД построен именно так из-за исправительной колонии №7 на улице Латышских Стрелков, о переносе которой речь пока не ведется.