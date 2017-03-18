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18.03.2017 12:11
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К тушению пожара на Салова привлекли свыше 200 пожарных

Усилиями более чем двух сотен спасателей ранг пожара во Фрунзенском районе Петербурга утром 18 марта снижен до первого номера. Дотушить осталось еще 200 квадратных метров площади склада.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, горящий одноэтажный склад на Салова, 26б с 11:30 тушат по первому номеру сложности. В настоящее время 205 человек и 41 расчет заливают завалы площадью 200 квадратных метров.

Склад, примыкающий к производственному зданию на территории ООО «Петербургская топливная компания» и расположенный в 600 метрах от жилых домов, вспыхнул в 08:50. Огонь быстро охватил большую площадь. В девять утра прибывшие пожарные повысили ранг пожара до второго номера из пяти возможных, а через четверть часа – сразу до четвертого.

К десяти часам горела уже 1000 из 1200 квадратов, но дальнейшее распространение удалось остановить. В 10:45 ранг пожара понизили до второго номера, в 11:30 — до первого.

Кроме спасателей на месте работают сотрудники передвижной химико-радиометрической лаборатории. Они проводят замеры воздуха, чтобы определить наличие вредных веществ.


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