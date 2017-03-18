В Петербурге нашлась 39-летняя бабушка, «забывшая» внучку на Танкиста Хруститского

Полицейские нашли родственников годовалой девочки. Малышку в коляске увидели прохожие три дня назад в Кировском районе Петербурга. За оставление в опасности к ответственности привлекли бабушку ребенка.

Как стало известно «Фонтанке», в три часа дня 17 марта в отдел полиции пришла 39-летняя женщина, которая призналась, что девочка — её внучка. Выяснилось, что уход за ребенком на нее 10 марта переложила 22-летняя дочь. Судя по всему, на пятый день она поняла, что не справляется. Она оставила внучку около шести вечера у дома 6 по улице Танкиста Хрустицкого. По словам женщины, она надеялась, что ребенка найдут и отправят в детский дом прохожие.

В настоящее время девочка находится в больнице, а ее бабушка стала подозреваемой по уголовному делу. Ее ограничили подпиской о невыезде.