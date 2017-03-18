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18.03.2017 11:45
3 Комментариев

В Петербурге нашлась 39-летняя бабушка, «забывшая» внучку на Танкиста Хруститского

Полицейские нашли родственников годовалой девочки. Малышку в коляске увидели прохожие три дня назад в Кировском районе Петербурга. За оставление в опасности к ответственности привлекли бабушку ребенка.

Как стало известно «Фонтанке», в три часа дня 17 марта в отдел полиции пришла 39-летняя женщина, которая призналась, что девочка — её внучка. Выяснилось, что уход за ребенком на нее 10 марта переложила 22-летняя дочь. Судя по всему, на пятый день она поняла, что не справляется. Она оставила внучку  около шести вечера у дома 6 по улице Танкиста Хрустицкого. По словам женщины, она надеялась, что ребенка найдут и отправят в детский дом прохожие.

В настоящее время девочка находится в больнице, а ее бабушка стала подозреваемой по уголовному делу. Ее ограничили подпиской о невыезде.


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комментарии пользователей (3)
Danik
18 марта 2017 г. 12:53
Ребенку 2 года. 22 года мама не справляется. 39 лет бабушка не справляется. Ну и поколение пошло!(
Holmskiy
18 марта 2017 г. 12:45
ХрустиТСкого ?
муматор
18 марта 2017 г. 12:40
Какого-какого танкиста??? Гнать ссаными тряпками таких пейсателей!!!
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