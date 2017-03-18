Беспечный гражданин Швейцарии чуть не лишился велосипеда в Севастополе

Полицейские Севастополя помогли гражданину Швейцарии продолжить веломарофон.



За помощью к полиции иностранец был вынужден обратиться на пути в Бангкок. Маршрут путешественника пролегал через Крым, и в пригороде Севастополя с ним произошла неприятность.

В поселке Форос Джоан Л. зашел в кафе, оставив свой горный велосипед, стоимостью 242 тысячи рублей, у входа. Злоумышленники похитили велосипед вместе с поклажей. На место происшествия был вызван наряд полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции в течение часа выяснили личности обидчиков иностранца и задержали их. Ими оказались 35-летний приезжий и 26-летний житель Севастополя. Велосипед вернули гражданину Швейцарии.

В отношении задержанных возбуждено было уголовное дело по статье статье 158, часть 2 УК РФ (кража). Одному из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второму – подписку о не выезде.

Поблагодарив сотрудников полиции за оперативную помощь, Джоан Л. продолжил веломарафон.