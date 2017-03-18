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18.03.2017 11:28

CNN узнал о желании украинских прокуроров допросить бывшего соратника Трампа

Украинские прокуроры хотят допросить бывшего соратника президента США Дональда Трампа — Пола Манафорта по делу о коррупции, передает телеканал CNN. Манафорт работал начальником предвыборного штаба Трампа, пока его не сместили в августе 2016 года.

Дело расследуется в отношении Александра Лавриновича, бывшего министра юстиции при президенте Викторе Януковиче. Он обвиняется в том, что незаконно перевел более миллиона долларов нью-йоркской юридической фирме «Скадден, Арпс, Слейт, Мигер и Флом», чтобы они помогли доказать зарубежным структурам, что приговор в отношении бывшего премьера Юлии Тимошенко имел прочную правовую основу. Тимошенко была осуждена в 2011 году на семь лет колонии по обвинению в том, что заключением газового соглашения с Россией нанесла Украине крупный ущерб. В итоге она вышла на свободу после свержения Януковича в 2014 году, пишет "Лента.ру".

В 2012 году Украина столкнулась с опасностью вынесения неблагоприятного вердикта по делу Тимошенко в Европейском суде по правам человека. Кроме того, в конгрессе США рассматривалась возможность введения санкций против правительства Януковича. Именно для того, чтобы обеспечить защиту позиции Киева, и была нанята американская юридическая фирма. Как сообщается, это было сделано в рамках разработанной Манафортом пиар-стратегии, поэтому он и является одним из фигурантов расследования, проводимого нынешней украинской властью. Сам Манафорт не является подозреваемым, однако киевские прокуроры хотят получить от него показания.

Незаконность действий Лавриновича, по данным Киева, заключалась в том, что минюст Украины подписал соглашение с фирмой «Скадден» о предоставлении юридических услуг на сумму, эквивалентную всего 12 тысячам долларов — это потолок, выше которого нужно было бы проводить публичный конкурс на заключение правительственного контракта. Вместе с тем, по данным прокуратуры, в 2013 году со счета минюста на счет в Ситибанке, предположительно принадлежащий фирме «Скадден», ушла сумма в 1 миллион 75 тысяч долларов.

В соответствии с договором о взаимной правовой помощи, обе страны согласились регулярно помогать друг другу в работе правоохранительных органов. Речь идет о таких действиях, как прием показаний и других доказательств, имеющих значение для судебных процессов.

За последние два года, как заявили киевские прокуроры, они семь раз обращались с запросом о помощи к директору ФБР Джеймсу Коми и должностным лицам минюста США. Американцы на эти просьбы не отреагировали. Американские власти, в свою очередь, подтвердили CNN, что запросы были получены, однако от дальнейших комментариев отказались.

Источник: Lenta.ru


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