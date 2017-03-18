Пьяные автоледи и мотоциклист снова попались гаишникам

В Петродворцовом районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и мотоцикл, которыми управляли водители в состоянии алкогольного опьянения. Ранее их уже лишали водительских прав.

Ночью в минувший вторник, 14 марта, у дома 15 на Санкт-Петербургском шоссе в посёлке Стрельна инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району остановили автомобиль «Ауди А4». За рулём была в алкогольном опьянении 31-летняя жительница Стрельны.

В пятницу, 17 марта, также в ночное время, у дома 21 на Ораниенбаумском проспекте в городе Ломоносове автоинспекторы остановили мотоцикл «Ямаха». Им управлял нетрезвый 24-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что и женщина, и мужчина уже были лишены права управления транспортным средством на 18 месяцев за совершение аналогичных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.26 КоАП России (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и оштрафованы.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Задержанным избрана мера принуждения – обязательство о явке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

