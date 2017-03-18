На проспекте Обуховской Обороны мужчина упал из окна и выжил

В Невском районе Петербурга мужчина попал в больницу со сломанными пятками, сотрясением мозга и порванной губой. Предположительно, он выпал с третьего этажа.

Как стало известно «Фонтанке», в два часа дня 17 марта от дома 48 по проспекту Обуховской Обороны скорая увезла 50-летнего местного жителя в тяжелом состоянии с характерными для падения с высоты травмами. Врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую, переломы пяточных костей, рваную рану нижней губы.

По предварительной информации, пострадавший выпал из окна своей квартиры на третьем этаже. Проводится проверка.