Пожар на Салова тушат 165 человек

Ранг пожара во Фрунзенском районе Петербурга силами 165 человек удалось снизить до третьего номера. Огонь распространился на тысячу квадратов и охватил почти все здание, в 600 метрах от которого расположены жилые дома.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, утром 18 марта горит одноэтажное складское помещение площадью 1200 квадратных метров улице на Салова, 26б. Помещение примыкает к производственному зданию на территории ООО «Петербургская топливная компания».

В 09:55 пожарные смогли остановить дальнейшее распространение огня, который охватил уже тысячу квадратных метров. Густой черный дым заметен из разных районов города.

Специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории в настоящее время замеряют воздух на наличие вредных веществ. На месте продолжают работать 165 пожарных и 35 единиц техники.

Информация о вспыхнувшем на Салова, 34, пожаре поступила дежурным в 8:50. Через десять минут на месте были 75 спасателей и 15 расчетов. Ранг возгорания из-за большой площади и из-за близости жилых домов сразу повысили до второго номера, но спустя четверть часа пожар тушили уже по четвертому из пяти возможных номеров сложности.