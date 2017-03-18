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18.03.2017 10:38
2 Комментариев

Reuters рассказал о покупках «российской элитой» жилья в зданиях Трампа

Представители российской элиты активно покупали американскую недвижимость в зданиях президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на базы данных Orbis компании Bureau Van Dijk, владельцев квартир и риелторов.

По данным агентства, в семи высотных зданиях во Флориде, которыми владеет Трамп, по меньшей мере 63 человека с российскими паспортами купили жилье. Общая стоимость этой недвижимости – как минимум 98,4 млн долларов. При этом владельцами по крайней мере 703 из 2044 объектов недвижимости в семи зданиях Трампа являются общества с ограниченной ответственностью. Они не указывают в документах имена реальных владельцев, следовательно, делает вывод агентство, число российских собственников жилья может быть другим, сообщает РБК.

Агентство утверждает, среди покупателей жилья были бывший топ-менеджер Федерального агентства Спецстрой Александр Юзвик, президент инвестиционного банка «Викинг» в Санкт-Петербурге Алексей Устаев. Помимо них жильем владеют региональные политики и бизнесмены, а также Андрей Трусков — совладелец Absolute Group LLC, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и оптовой торговле электроникой.​

Reuters подчеркивает, что «представителей ближайшего окружения президента России [Владимира] Путина среди владельцев квартир нет».

По данным из реестра прав на недвижимость штата Флорида, в 2010 году Юзвик купил квартиру вместе с женой ​в комплексе Trump Palace в Санни-Айлс. Стоимость недвижимости с общей площадью 195 кв. м и панорамными окнами составила 1,27 млн долларов.

Трусков стал обладателем квартиры в здании Trump Hollywood в Санни-Айлс в 2011 году. По данным сайта агентства недвижимости, в квартире несколько спален и ванных комнат, ее стоимость достигает 1,4 млн долларов. Сам бизнесмен в беседе с Reuters подтвердил, что он владеет этой недвижимостью, и указал, что она была куплена для личных целей и не имеет ничего общего с бизнесом. По его словам, стоимость этой квартиры была сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры в Мытищах.

«Во Флориде тепло, солнце 360 дней в году. Хорошее место для покупки», – пояснил он в беседе с агентством.

Устаев также подтвердил Reuters, что он владеет двумя квартирами в Майами: одной – в комплексе Trump Palace за 1,18 млн долларов, а другой — в Trump Royale за 5,2 млн долларов.​ По его словам, он купил эту недвижимость для личного пользования.

Главный юрист Trump Organization в беседе с агентством заявил, что неуместно изучать бизнес-связи Трампа с Россией. «Я могу сказать, что это непомерно раздутая прессой история. Я работаю в этой компании и в курсе ее сделок», — сказал он. В Белом доме этот вопрос переадресовали в Trump Organization.

По мнению ведущего агента по продаже недвижимости в Майами Эдгардо Дефортуны, комиссия Трампа от объема начальных продаж недвижимости в его комплексах могла составить от 1 до 4%, что позволило бы президенту США получить от 20 до 80 млн долларов.

Во время предвыборной кампании Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией. Он это отрицал, будучи как и кандидатом на пост главы государства, так и президентом США.

«Я не знаю Путина, я не заключал сделки с Россией, а хейтеры сходят с ума...» — написал он в своем Twitter в середине февраля. 

Источник: РБК


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комментарии пользователей (2)
carkorea
18 марта 2017 г. 12:42
Юзвик купил квартиру вместе с женой. Других вариантов не было ? И где это видано-жена в нагрузку !
Jorgen
18 марта 2017 г. 11:21
Если в России нет никакой элиты (уже сто лет нет) то как она могла что-то покупать?
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