МИД подарил крымчанам песню в честь годовщины присоединения к России

Министерство иностранных дел России подарило крымчанам песню «Севастополь — знамя» в честь трехлетия присоединения полуострова к России. Композицию опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем фейсбуке.

Автор посвящения Крыму — сотрудник департамента информации и печати МИД Василий Харитонов, сын Владимира Харитонова, автора слов знаменитой песни «День Победы», сообщает «Газета.ру».

«Крымчане, судите строго. Понравится — счастье. Не понравится — простите великодушно. Но написано от души, от чистого сердца», — отметила Захарова.

По ее словам, каждое слово и аккорд «несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года».

«Спасибо вам за то, что верили в Россию даже тогда, когда мы, россияне, этой веры почти не имели... За то, что, вернувшись к нам, вернули нам нас самих», — добавила представитель российского МИДа.

18 марта в России проходят мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма к России. В Москве состоится торжественный митинг-концерт. В этом году он пройдет не у стен Кремля, а в рамках фестиваля «Весна» на Воробьевых горах, у главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова.

