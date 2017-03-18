После пожара рядом с территорией Выборгской ТЭЦ нашли тело

Рядом с выгоревшим в Калининском районе Петербурга грузовиком «Мерседес» нашли мертвого мужчину. Погибший, предположительно, был водителем машины.

Как стало известно «Фонтанке», мёртвого человека нашли в 10 утра 17 марта во время осмотра самосвала, сгоревшего накануне рядом с территорией ТЭЦ №17 на улице Жукова. Известно, что «Мерседес-Бенц» принадлежал одной из фирм города, которая занимается добычей и доставкой песка. Тело 52-летнего водителя этой же фирмы также было засыпано песком.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, информация о загоревшемся грузовом автомобиле у дома 26 по улице Жукова поступила в 22:51 16 марта. Два расчета и восемь спасателей справились с огнем в 23:22.

Проводится проверка.