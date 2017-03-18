Пожар на Салова тушат по четвёртому номеру

Ранг пожара во Фрунзенском районе Петербурга повысили до четвертого номера. Огнем охвачены уже 400 квадратных метров трехэтажного производственного здания.

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, огонь вспыхнул 18 марта в 08.50 в доме 34 по улице Салова. Отметим, что в данном доме находятся фирмы, продающие автокосметику, автохимию и строительные материалы.

Первые пожарные подразделения прибыли на место ЧП уже в 09.00. Через 25 минут пожару присвоили четвертый номер сложности. На месте работают 75 человек и 15 единиц техники. К месту пожара направили химико-радиометрическую лабораторию.

Густой столб черного дыма и языки пламени видно в разных районах Петербурга.