Очевидцы: У «Волковской» горят склады
Сильный пожар тушат утром во Фрунзенском районе Петербурга утром 18 марта. По сообщениям очевидцев, на улице Салова горят склады.
Густой черный дым и языки пламени видно из разных районов города. Огнем охвачены металлические ангары. На место ЧП, которое произошло неподалеку от станции метро «Волковская» подъезжают пожарные расчеты.
Подробности инцидента пока неизвестны. Отметим, что на улице Салова расположено большое количество компаний, продающих строительные материалы.