У секретной службы США украли ноутбук с данными по делу Клинтон

В Нью-Йорке похитили ноутбук, на котором хранилась планировка этажей Трамп-тауэр и материалы расследования о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщил 17 марта ABC News со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что ноутбук был похищен из автомобиля сотрудника секретной службы 16 марта. Информация на нем зашифрована и может быть удалена удаленно.

Отмечается, что в данный момент ведутся поиски похитителя. Полиция рассчитывает в скором времени получить видеодоказательства, с помощью которых удастся установить его личность.