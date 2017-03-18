Зацеперов в России подвели под уголовную ответственность

Госдума приняла в пятницу, 17 марта, в третьем и окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за хулиганство на транспорте, который позволяет давать сроки зацеперам, авиадебоширам, хулиганам, забрасывающим камнями поезда, и любителям ослеплять пилотов самолетов лазерными указками, сообщает ТАСС.

УК дополняется новой статьей об ответственности за "совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств". Речь идет о деяниях, которые были совершены вне транспортного средства, в том числе о зацепинге – езде на крышах вагонов или на автосцепок, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ТАСС.

Нарушителям будет грозить штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, закон дополняет действующую статью УК РФ "Хулиганство" отдельным пунктом, устанавливающим ответственность за хулиганство на различных видах транспорта общего пользования. Под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, "выражающее явное неуважение к обществу".

Наказание по этой статье остается прежним: штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.