За вечер в ресторане Петербурга следователь рассчитался повесткой на допрос

Сотрудник Следственного комитета завершил посещение ресторана в центре Петербурга оформлением повестки. При всем желании директор заведения не могла бы расценить жест как приглашение на свидание.

Как стало известно «Фонтанке», к позднему вечеру пятницы, 17 марта, следователь отдела Следственного комитета по Центральному району Виктор Евстифеев закончил по служебным надобностям осмотр ресторана «Порт» на углу улицы Маяковского и Баскова переулка. Мы уже сообщали об интересе государственных структур к заведению, которым не вполне довольны жители дома, но впервые представитель власти выбрал самое удобное для привлечения к себе внимания время. К приходу Евстифеева в «Порту» ужинали около 25 человек, как успели посчитать читатели «Фонтанки» из числа посетителей, и все они повелением следователя были выдворены на улицу.

Ресторан «Порт» проверяют на соблюдение норм оказания услуг населению с осени 2016 года. Интерес Следственного комитета обусловлен статьей 238 УК «Оказание небезопасных услуг». Уголовное дело не возбуждено, поэтому следователь после осмотра ресторана выписал директору повестку «о вызове на допрос» в качестве свидетеля. Встреча назначена на утро 22 марта.