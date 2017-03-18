Пилот в аэропорту Симферополя намеренно выехал за пределы ВПП

Пилот самолета "Уральских авиалиний" из-за обнаруженной неисправности понял, что взлёт невозможен, а остановка воздушного судна на полосе могла бы парализовать работу аэропорта Симферополя. Поэтому команда приняла решение выехать за пределы полосы. Инцидент произошел днем 17 марта.

Как сообщает ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", распространённая ранее в СМИ информация о том, что пилот компании "Уральские авиалинии" выехал на поле во избежание столкновения с другим самолётом, неверна. В ГУПе сообщают, что на борту обнаружились неполадки и осуществить взлет не представлялось возможным. Из-за конфигурации рулежных дорожек в аэропорту Симферополя пилоту пришлось выехать за ее пределы, чтобы освободить выезд на полосу для других самолётов. На борту никто не пострадал.

Напомним, как сообщали СМИ, самолёт с 68 пассажирами на борту должен был вылететь в Екатеринбург в пятницу днём, однако, якобы из-за возможного столкновения с другим самолётом, одним колесом выехал за пределы дорожки.