В Польше вынесли приговор футбольным фанатам за нападение на россиян во время Евро-2012

В Варшаве 17 марта суд признал двух польских футбольных фанатов виновными в подстрекательстве и пособничестве к нападению на российских болельщиков во время Евро-2012 по футболу. Каждого приговорили к полутора годам ограничения свободы в виде общественных работ и штрафу по 5 тыс. злотых (около €1,2 тыс.).

Защита осужденных намерена обжаловать вынесенный приговор. Обвинение заявило, что удовлетворено вынесенным вердиктом. Судебный процесс над двумя польскими фанатами длился с 2013 года, сообщает РБК со ссылкой на Polskie radio.

Столкновения между фанатами случились перед матчем Евро-2012 в центре Варшавы. Игра между польской и российской сборными проходила 12 июня, в День России. Российские болельщики собрались в колонну и отправились на варшавский стадион, где должен был состояться матч. Во время шествия польские фанаты напали на колонну россиян, в которой проходило порядка 5 тыс. человек. В ходе нападения десятки фанатов получили ранения. Сотни болельщиков были арестованы.