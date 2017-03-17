Силуанов рассчитывает на возвращение инвестиционного рейтинга России

Министр финансов Антон Силуанов рассчитывает на возвращение рейтинга России от S&P на инвестиционный уровень.

«Уверен, что результаты планируемых правительством дальнейших мер, в том числе бюджетное правило, настройка налоговой системы, разработка плана действий по ускорению роста, будут содействовать возврату России в перечень стран с инвестиционным рейтингом», — сказал Силуанов журналистам.

Силуанов отметил, что для принятия решения об изменении прогноза по рейтингу России с «негативного» на «позитивный» агентству потребовалось менее 12 месяцев.

«Таким образом, улучшение прогноза — это высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста», — отметил Силуанов.