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17.03.2017 23:19

Силуанов рассчитывает на возвращение инвестиционного рейтинга России

Министр финансов Антон Силуанов рассчитывает на возвращение рейтинга России от S&P на инвестиционный уровень.

«Уверен, что результаты планируемых правительством дальнейших мер, в том числе бюджетное правило, настройка налоговой системы, разработка плана действий по ускорению роста, будут содействовать возврату России в перечень стран с инвестиционным рейтингом», — сказал Силуанов журналистам.

Силуанов отметил, что для принятия решения об изменении прогноза по рейтингу России с «негативного» на «позитивный» агентству потребовалось менее 12 месяцев.

«Таким образом, улучшение прогноза — это высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста», — отметил Силуанов.

Сегодня S&P изменило прогноз суверенных рейтингов России со «стабильного» до «позитивного», агентство подтвердило суверенные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ+/В», а рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ–/А-3».

 

Источник: RNS


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