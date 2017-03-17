Президент «Укртрансгаза» отправлен в отставку

Президент ПАО «Укртрансгаз» Игоря Прокопив уволен со своего поста по решению правления НАК «Нафтогаз Украины». Отставка была согласована с наблюдательным советом, сообщается 17 марта на сайте «Нафтогаза».

Обязанности президента «Укртрансгаза» – дочерней организации «Нафтогаза» временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко. Конкурс на замещение должности президента проведут в ближайшее время.

Игорь Прокопив занимал должность президента Укртрансгаза с августа 2014 года. Компания занимается транспортировкой и хранением топлива.