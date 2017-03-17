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17.03.2017 22:30

В Минэнерго заявили о невозможности полностью газифицировать Россию

Россия никогда не будет газифицирована на 100%. В настоящее время этот показатель составляет 67,2%, сообщил 17 марта министр энергетики РФ Александр Новак.

«Поверьте 100% не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, поэтому что это неэффективно просто экономически», – рассказал Новак на заседании Общественного совета Минэнерго РФ. По его словам, в отдельных регионах РФ намного целесообразнее использовать сжиженный природный газ или уголь, пишет NEWSru.com со ссылкой на РИА Новости.

В 2016 году, по данным Минэнерго, уровень газификации в стране вырос на 1% до 67% по сравнению с 2015 годом. Ранее Новак заявлял, что с 2005 по 2015 год средний уровень газификации субъектов РФ природным газом увеличился с 53,3% до 66,2%, в том числе в городах и поселках городского типа – с 60,9% до 70,4%, в сельской местности – с 36,1% до 56,1%.

Просроченная задолженность всех категорий потребителей в 2015 году выросла на 20% – до 152,1 млрд рублей. За первый квартал 2016 года она увеличилась до 189,3 млрд. Проблемы с обеспечением платежей в основном связаны с предприятиями, занимающимися теплоснабжением.

 


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