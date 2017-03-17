При пожаре на Тельмана погибли трое взрослых и ребёнок

Трое взрослых и ребенок погибли в квартирном пожаре в Невском районе Петербурга днём 17 марта. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной смерти мужчины и двух женщин, а также четырёхлетнего ребёнка в доме 36 корпус 5 по улице Тельмана стало отравление угарным газом. Взрослые погибли на месте, а мальчика успели вытащить из горящей квартиры, но позже он скончался в больнице.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС, пожар, который тушили 6 расчётов и 34 спасателя, начался около пяти часов вечера. По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.